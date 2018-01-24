В 2017-м году Иско хотел перейти в "Барселону"

В прошлом году полузащитник мадридского "Реала" Иско хотел перейти в каталонскую "Барселону", информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 25-летний хавбек, не имевший стабильной игровой практики в своей команде, был готов перебраться в стан главного конкурента "сливочных". Более того, футболист и каталонский гранд даже обсуждали возможный переход, однако в итоге из-за финансовых требований игрока, который хотел получать в "Барсе" 5 миллионов евро в год, "сине-гранатовые" отказались от его подписания.

Напомним, Иско хочет поспособствовать переходу Неймара в "Реал". | soccernews.ru