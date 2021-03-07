В 2018 году Алекс Фергюсон мог умереть. Врачи давали только 20% на выживание

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В 2018 году Алекс Фергюсон мог умереть. Врачи давали только 20% на выживаниеЭкс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон в документальном фильме "Никогда не сдавайся" поделился воспоминаниями о перенесенном кровоизлияние в мозг в 2018 году..

"Я помню только что упал. Это было словно внезапная остановка. Будто провалился в пустоту. В тот день в больнице, кроме меня, было еще 4 человека с кровоизлиянием в мозг, трое из них умерли. Тогда я понял, как мне повезло.

Помню, была прекрасная погода. Когда смотрел на улицу из больничного окна, то думал: "Интересно, сколько еще солнечных дней я увижу?". Было невероятно трудно.Затем у меня пропал голос, я не мог говорить. Все, о чем я думал в тот момент, вернется ли ко мне память, смогу ли я еще когда-нибудь говорить.

Я бы очень не хотел потерять память. Это стало бы кошмаром для моей семьи, если бы я сидел дома, не зная кто я. Но пришел логопед и мы начали вместе работать. Он расспрашивая меня об именах членов моей семьи, футболистах, затем задавал вопросы о животных, рыбах, птицах. Через 10 дней мой голос вернулся. Тогда я понял, что у меня с памятью все в порядке", — рассказал Фергюсон.

Нейрохирург Джоши Джордж заявил, что вероятность смерти Сэра Алекса оценивалась в 80%.

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