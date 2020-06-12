В 2018 году "Локомотив" отказался от подписания Дзюбы из-за его имиджа
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, почему зимой 2018 года не состоялся переход форварда Артёма Дзюбы из "Зенита" в московский клуб.
"Ситуация была тяжёлая - ему в "Зените" не давали играть, его пытались куда-то деть, на лавку усадить, ещё что-то. Он искал варианты, и мы с ним это обсуждали. Но нам не дали осуществить сделку. К тому моменту у нас уже был трансферный комитет. Мы с Юрием Палычем [Сёминым] были за, мы хотели Дзюбу. Палыч хотел русского первоклассного нападающего.
Другие члены трансферного комитета были против перехода Дзюбы. Остальные члены не поддержали нас с Юрием Палычем. Сказали: "Нет, Дзюба нам не нужен". Всего в трансферном комитете было пять человек. Один из них озвучил позицию остальных. Это Анатолий наш [Мещеряков]. Он был против. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история. Анатолия это смутило. Он сказал: "Имидж у него плохой".
Ситуация была, конечно, грустная. Дзюба был готов [перейти в "Локомотив"], "Зенит" тоже был практически готов. В итоге мы сползли с этой истории, я поизвинялся. В итоге Дзюба ушёл в тульский "Арсенал" и замечательно подготовился к Чемпионату Мира, выстрелил и стал суперзвездой. Конечно, сейчас это всё смотрится по-другому. Думается, что надо было рискнуть и сильнее давить. Урок я из этой истории извлёк: если уверен, надо продавливать", - сказал Геркус.
После успешного ЧМ-2018 Дзюба вернулся в "Зенит" и при новом главном тренере Сергее Семаке стал ключевым игроком команды.
В этом сезоне нападающий сыграл за "сине-бело-голубых" 28 матчей, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.
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