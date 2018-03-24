В 2018 году Салах забил 14 голов в 13 матчах

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В 2018 году Салах забил 14 голов в 13 матчах

Вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах поразил ворота Португалии в товарищеском матче.

Таким образом, как сообщает Gracenote Live, 25-летний футболист в 2018 году забил 14 голов в 13 матчах за клуб и национальную команду.

Всего в этом сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 41 матч, забил 36 мячей и сделал 12 результативных передач. | http://soccernews.ru

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