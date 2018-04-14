В 2018 году Салах забил больше голов, чем провёл матчей

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поразил ворота "Борнмута" в матче 34-го тура АПЛ.

Таким образом, 25-летний египтянин в 2018 году забил больше голов, чем провёл игр. На его счету 18 мячей в 17 поединках за клуб и сборную.

Не пропустите: Салах стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru