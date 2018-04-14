В 2018 году Салах забил больше голов, чем провёл матчей

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В 2018 году Салах забил больше голов, чем провёл матчей

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поразил ворота "Борнмута" в матче 34-го тура АПЛ.

Таким образом, 25-летний египтянин в 2018 году забил больше голов, чем провёл игр. На его счету 18 мячей в 17 поединках за клуб и сборную.

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2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 34 70
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5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
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20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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