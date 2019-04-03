В 2018 году "Спартак" больше других клубов РПЛ заплатил за услуги агентов
Комиссия Российского футбольного союза по работе с посредниками опубликовала рейтинг трат клубов РПЛ на услуги агентов по итогам 2018 года.
Лидером стал московский "Спартак" с показателем 9,12 миллионов евро. Ближайшими преследователями "красно-белых" являются ЦСКА и "Зенит" - 3,83 и 3,06 миллиона соответственно.
Также в пятёрку вошли "Краснодар" и "Локомотив". "Быки" потратили 919 тысяч евро, а "железнодорожники" - 596 тысяч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12