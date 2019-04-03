В 2018 году "Спартак" больше других клубов РПЛ заплатил за услуги агентов

Теги спартак москвазенит санкт-петербургцска москвакраснодарлокомотив москва

В 2018 году "Спартак" больше других клубов РПЛ заплатил за услуги агентов

Комиссия Российского футбольного союза по работе с посредниками опубликовала рейтинг трат клубов РПЛ на услуги агентов по итогам 2018 года.

Лидером стал московский "Спартак" с показателем 9,12 миллионов евро. Ближайшими преследователями "красно-белых" являются ЦСКА и "Зенит" - 3,83 и 3,06 миллиона соответственно.

Также в пятёрку вошли "Краснодар" и "Локомотив". "Быки" потратили 919 тысяч евро, а "железнодорожники" - 596 тысяч.

Не пропустите: Официально: Педро Роша покинул "Спартак". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"

"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 44
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Краснодар Краснодар 21 38
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 37
5 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Рубин Рубин 21 29
9 Ахмат Ахмат 21 27
10 Оренбург Оренбург 20 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 20 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 21 18
15 Уфа Уфа 21 17
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов