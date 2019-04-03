В 2018 году "Спартак" больше других клубов РПЛ заплатил за услуги агентов

Комиссия Российского футбольного союза по работе с посредниками опубликовала рейтинг трат клубов РПЛ на услуги агентов по итогам 2018 года.

Лидером стал московский "Спартак" с показателем 9,12 миллионов евро. Ближайшими преследователями "красно-белых" являются ЦСКА и "Зенит" - 3,83 и 3,06 миллиона соответственно.

Также в пятёрку вошли "Краснодар" и "Локомотив". "Быки" потратили 919 тысяч евро, а "железнодорожники" - 596 тысяч.

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