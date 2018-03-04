В 2018-м году "Арсенал" одержал только четыре победы в четырнадцати матчах

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В 2018-м году "Арсенал" одержал только четыре победы в четырнадцати матчахВ 2018-м году лондонский "Арсенал" одержал только четыре победы в четырнадцати матчах во всех турнирах.

Так, подопечным Арсена Венгера удалось обыграть в чемпионате только "Кристал Пэлас" и "Эвертон", в кубке лиги - "Челси" и в Лиге Европы - шведский "Эстерсунд". Также за это время "канониры" дважды сыграли вничью и восемь раз проиграли. При этом в четырех последних матчах "Арсенал" неизменно терпел поражение.

Напомним, сегодня "Арсенал" уступил "Брайтону". | soccernews.ru

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