В 2018-м году "Арсенал" одержал только четыре победы в четырнадцати матчах

В 2018-м году лондонский "Арсенал" одержал только четыре победы в четырнадцати матчах во всех турнирах.

Так, подопечным Арсена Венгера удалось обыграть в чемпионате только "Кристал Пэлас" и "Эвертон", в кубке лиги - "Челси" и в Лиге Европы - шведский "Эстерсунд". Также за это время "канониры" дважды сыграли вничью и восемь раз проиграли. При этом в четырех последних матчах "Арсенал" неизменно терпел поражение.

Напомним, сегодня "Арсенал" уступил "Брайтону". | soccernews.ru