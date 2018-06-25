В 2018-м году Роналду забил на пять мячей больше Месси

В 2018-м году форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду забил на пять мячей больше своего главного конкурента - Лионеля Месси ("Барселона", сборная Аргентины).

Так, с начала января действующий обладатель "Золотого мяча" отличился забитыми мячами в воротах соперников своих команд 34 раза в 26 матчах. Его же аргентинский конкурент за этот временной отрезок забил "только" 29 мячей.

Напомним, Роналду рассматривает вариант с переходом в один из трех чемпионатов. | soccernews.ru