В 2019 году Месси забил больше голов со штрафных, чем Роналду за последние 2,5 года

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).

Один из голов форвард забил прямым ударом со штрафного. Таким образом, аргентинец отметился уже четвертым голом со стандарта в 2019 году. Это намного больше, чем у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который за последние 959 дней забил со штрафных только три мяча.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи. На счету 34-летнего Роналду 27 мячей и 13 голевых передач в 40 поединках.

Не пропустите: Трабукки поставил Месси в один ряд с 9 великими мировыми деятелями. | http://soccernews.ru