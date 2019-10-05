В 2019 году "Тоттенхэм" потерпел больше поражений, чем любой другой клуб АПЛ

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В 2019 году "Тоттенхэм" потерпел больше поражений, чем любой другой клуб АПЛ

"Тоттенхэм" потерпел 17-е поражение во всех турнирах с начала 2019 года.

Как сообщает Opta, "шпоры" являются лидерами по этому показателю среди всех клубов АПЛ.

Примечательно, что выиграла команда Маурисио Почеттино также 17 раз.

Напомним, что сегодня "Тоттенхэм" был разгромлен "Брайтоном" со счётом 0:3.

Не пропустите: Почеттино прокомментировал разгромное поражение "Тоттенхэма" от "Брайтона". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Кейну нужно сваливать с Тоттенхэма, иначе так и останется бестрофейником

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Главное не в Барсу или Реал

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Главное не в Барсу или Реал

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