В 2019 году "Тоттенхэм" потерпел больше поражений, чем любой другой клуб АПЛ

"Тоттенхэм" потерпел 17-е поражение во всех турнирах с начала 2019 года.

Как сообщает Opta, "шпоры" являются лидерами по этому показателю среди всех клубов АПЛ.

Примечательно, что выиграла команда Маурисио Почеттино также 17 раз.

Напомним, что сегодня "Тоттенхэм" был разгромлен "Брайтоном" со счётом 0:3.

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