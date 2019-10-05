В 2019 году "Тоттенхэм" потерпел больше поражений, чем любой другой клуб АПЛ
"Тоттенхэм" потерпел 17-е поражение во всех турнирах с начала 2019 года.
Как сообщает Opta, "шпоры" являются лидерами по этому показателю среди всех клубов АПЛ.
Примечательно, что выиграла команда Маурисио Почеттино также 17 раз.
Напомним, что сегодня "Тоттенхэм" был разгромлен "Брайтоном" со счётом 0:3.
Не пропустите: Почеттино прокомментировал разгромное поражение "Тоттенхэма" от "Брайтона". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|8
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|14
|Вулверхэмптон
|7
|7
|15
|Саутгемптон
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2