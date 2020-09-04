В 2020 году Дзюба больше половины голов забил с пенальти

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В 2020 году Дзюба больше половины голов забил с пенальти

Форвард питерского "Зенита" и сборной России Артём Дзюба в текущем календарном году забивает много голов с пенальти.

Начиная с января 2020-го, воспитанник "Спартака" отличился 12 раз в матчах за клуб и национальную команду.

В 7 случаях Дзюба поражал ворота соперников с 11-метровой отметки, то есть 58 процентов его мячей в 2020 году забиты с пенальти.

Напомним, что вчера нападающий оформил дубль в матче Лиги Наций против сборной Сербии (3:1), отметившись голами как с "точки", так и с игры.

Не пропустите: Дзюба заявил об амбициях сборной России выиграть группу Лиги Наций. | http://soccernews.ru
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