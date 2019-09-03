В 2020 году ФИФА установит сумму расторжения контракта Неймара с ПСЖ

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В 2020 году ФИФА установит сумму расторжения контракта Неймара с ПСЖ

Следующим летом нападающий ПСЖ Неймар сможет расторгнуть контракт с клубом, заплатив определённую компенсацию, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, такая возможность у бразильца появится благодаря правилам ФИФА, позволяющим футболисту поднять вопрос о прекращении сотрудничества после трёх лет пребывания в команде без продления соглашения.

У Неймара такой момент настанет летом 2020 года. В августе 2017-го форвард перешёл в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Агенты игрока уже провели консультации касательно размера компенсации и выяснили, что речь идёт о сумме около 170 миллионов евро.

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