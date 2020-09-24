В 2020 году Хаверц совершил 26 голевых действий. Это четвёртый показатель в топ-5 лигах Европы
Полузащитник "Челси" Кай Хаверц оформил хет-трик в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Барнсли" (6:0).
С начала 2020 года в активе немца уже 26 голевых действий - 18 забитых мячей + 8 ассистов.
Как сообщает BBC, это четвёртый результат среди всех игроков из топ-5 лиг Европы.
Опережают Хаверца только Роберт Левандовски ("Бавария", 35), Лионель Месси ("Барселона", 32) и Криштиану Роналду ("Ювентус", 31).
Не пропустите: Хаверц оформил первый хет-трик в карьере. | http://soccernews.ru
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