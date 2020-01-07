В 2020 году Лионель Месси имеет шанс поставить еще больше рекордов! Рассказываем о 12 основных
Большинство людей с наступлением нового года ставят перед собой определенную цель – даже те, кто уже немало достиг в жизни. Это касается и лидера "Барселоны" Лионеля Месси. 2019-й стал для аргентинца довольно успешным – "Золотая бутса", очередной титул чемпиона Испании и рекордный в истории футбола 6-й "Золотой мяч". Впрочем, остается немало достижений, которые Лионелю пока не покорились, хотя за 16 лет карьеры в "Барселоне" Месси, по сути, переписал историю футбола. Что ж, предлагаем посмотреть, какие достижения может установить 32-летний форвард в течение следующих 12 месяцев.
Превзойти Пеле в гонке лучших бомбардиров за одну команду
Считается, что легендарный бразилец забил в составе "Сантоса" 643 гола. В активе Месси уже 618 забитых мячей за "Барселону" – до абсолютного рекорда остается всего 26 точных ударов. Учитывая феноменальную результативность аргентинского нападающего, это выглядит делом времени. Главное – обойтись без травм, которые иногда донимают Лео. Ну или вдруг не влипнуть в скандал с налогами или чем-то подобным.
Выиграть 5-ю Лигу Чемпионов
В составе "Барселоны" Лео 4 раза становился победителем самого престижного клубного турнира Европы, но в последний раз "блаугранас" выигрывали Лигу Чемпионов еще в сезоне 2014/15. Месси в 2020-м может прервать эту засуху и выиграть свою 5-ю ЛЧ в карьере, что приблизило бы его и Жерара Пике к рекорду Пако Хенто. Легендарный испанец пока удерживает мировой рекорд, 6 раз выиграв Кубок Чемпионов в составе Реала в промежутке между 1956 и 1966 годами. Хотя, давайте говорить прямо – пока "Барса" не выглядит командой, которая может взять ЛЧ в этом году. Возможно, весной это ощущение уйдет!
Получить 11-й титул чемпиона Испании
"Барселона" в последние годы чаще всего побеждает в Примере – 8 из 11-ти последних розыгрышей. Всего же каталонцы выиграли 11 чемпионских титулов за последние 16 лет. В активе Месси 10 чемпионских медалей Испании – до рекорда того же Хенто остается 2 титула. Лионелю году исполнится 33! Время, чтобы побить, казалось бы, вечный рекорд, не так уж и много!
Опять выиграть Копа дель Рей
Барселона в своей истории выиграла рекордные 30 Кубков Испании – 7 из них в течение карьеры Месси. Еще один данный трофей позволит Лионелю сравниться с рекордсменами турнира – Хосе Марией Белаусте и Агустином Гаинсой. Оба выступали за "Атлетик" из Бильбао и выиграли по 8 Кубков Королей. Кроме того, аргентинец может подняться в списке бомбардиров турнира – пока он забил 51 гол (5-я позиция). Впрочем, до лидера очень далеко – Тельмо Сарра имеет в активе 81 точный удар.
7-й "Золотой мяч"
В декабре Лео вошел в историю, став первым футболистом, выигравшим эту награду 6 раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). Возможно, в 2020-й станет очередным годом Месси?
Выиграть "Золотую бутсу" в четвертый раз подряд
Во впечатляющей коллекции Месси уже есть 6 трофеев лучшему бомбардиру сезона. Аргентинец хоть и не молодеет, но продолжает исправно огорчать соперников "Барселоны" результативными ударами. В прошлом сезоне Лионель стал первым игроком в истории, который сумел трижды подряд стать лучшим бомбардиром Европы. Будет ли данный рекорд превзойден?
Очередной титул Пичичи
Каждый раз, когда Месси выигрывал "Золотую бутсу", он становился лучшим бомбардиром и в чемпионате Испании. Лионель 6 раз финишировал на верхней ступеньке топ-снайперов Примеры, разделяя по этому показателю первое место с Тельмо Сарре. Уже в этом году лидер "Барсы" может стать единоличным рекордсменом.
Рекорд Эль Классико в составе "Барселоны"
Последний матч против "Реала" стал для Месси 42-м в самом известном противостоянии мирового футбола. По этому показателю Лионель догнал своего бывшего одноклубника Хави Эрнандеса. Ни один другой игрок "Барсы" не выходил столько раз на поле против "Реала" в Эль Класико. Следующий поединок с "бланкос" станет для Лео рекордным в истории "Барселоны".
Приблизиться к Хави по количеству матчей в футболке "блаугранас"
Хави, который уже завершил профессиональную карьеру, провел за "Барселону" 767 официальных матчей. В активе Месси пока 705 выходов на поле в составе каталонцев. Вероятно, в 2020 году аргентинец не обойдет своего бывшего одноклубника, но сможет вплотную к нему приблизиться.
Рекорд по количеству титулов в одном клубе
Сейчас мировым рекордсменом является экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, который выиграл в футболке "дьяволов" 36 трофеев. В активе Месси 34 выигранные награды в составе "Барселоны" – до достижения легендарного валлийца осталось не так много.
Звание лучшего бомбардира Лиги Чемпионов
Гонка Месси и Роналду в самом престижном клубном турнире Европы продолжается. Португалец забил 128 голов, Месси – 114. Безусловно, в 2020-м Лео будет трудно догнать Криштиану, но впереди много матчей, а аргентинец на 2 года младше своего визави.
Победа со сборной Аргентины на Копа Америка
Месси все еще не выиграл ни одного серьезного титула в составе национальной команды. Единственным его трофеем остается победа на Олимпиаде 2008. В 2020-м Аргентина будет одним из хозяев Копа Америка – возможно, турнир станет звездным для Лионеля?
Игорь Малиенко | soccernews.ru
главное
-
Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й
-
НаВАРили каши. Ищем виноватого в провале видеоассистента в АПЛ
-
Российский миллиардер может купить украинский клуб "Карпаты"
-
Nike станет новым техническим спонсором "Ливерпуля"
-
"Динамо" объявило о покупке защитника "Краснодара" Скопинцева
Лента новостей
-
1
Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в "Барселону"
-
Пентек решил уйти из "Милана"
-
Кудряшов прокомментировал свой переход в "Антальяспор"
-
Стали известны предварительные сроки восстановления Погба
-
2
В 2020 году Лионель Месси имеет шанс поставить еще больше рекордов! Рассказываем о 12 основных
-
"Барселона" огласила заявку на Суперкубок Испании. Три основных игрока пропустят турнир
-
"Хоффенхайм" подписал трансферную цель ЦСКА
-
"Астон Вилла" арендовала полузащитника "Челси"
-
Слуцкий - об оскорблениях Дзюбы: "Я в таких ситуациях буду на стороне футболистов"
-
Опубликована символическая сборная открытий первого круга Примеры по версии Marca
-
Фабрегас назвал самого сложного тренера в своей карьере
-
Только один игрок "Манчестер Сити" зарабатывает меньше, чем Зинченко
-
"Рома" продлила контракт с 34-летним защитником
-
СМИ узнали детали контракта между "Реалом" и Рейньером
-
2
Роналду может попасть в команду года FIFA 20 в качестве 12-го игрока
-
1
Тренерский штаб Конте заработал на увольнении из "Челси" более 30 миллионов евро
-
4
Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й
-
1
НаВАРили каши. Ищем виноватого в провале видеоассистента в АПЛ
-
Источник: "Игнатьев рискует стать вторым Милевским. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев"
-
Слуцкий ответил на вопрос, планирует ли "Рубин" ещё усиливать состав зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11