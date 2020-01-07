В 2020 году Лионель Месси имеет шанс поставить еще больше рекордов! Рассказываем о 12 основных

Большинство людей с наступлением нового года ставят перед собой определенную цель – даже те, кто уже немало достиг в жизни. Это касается и лидера "Барселоны" Лионеля Месси. 2019-й стал для аргентинца довольно успешным – "Золотая бутса", очередной титул чемпиона Испании и рекордный в истории футбола 6-й "Золотой мяч". Впрочем, остается немало достижений, которые Лионелю пока не покорились, хотя за 16 лет карьеры в "Барселоне" Месси, по сути, переписал историю футбола. Что ж, предлагаем посмотреть, какие достижения может установить 32-летний форвард в течение следующих 12 месяцев.

Превзойти Пеле в гонке лучших бомбардиров за одну команду

Считается, что легендарный бразилец забил в составе "Сантоса" 643 гола. В активе Месси уже 618 забитых мячей за "Барселону" – до абсолютного рекорда остается всего 26 точных ударов. Учитывая феноменальную результативность аргентинского нападающего, это выглядит делом времени. Главное – обойтись без травм, которые иногда донимают Лео. Ну или вдруг не влипнуть в скандал с налогами или чем-то подобным.

Выиграть 5-ю Лигу Чемпионов

В составе "Барселоны" Лео 4 раза становился победителем самого престижного клубного турнира Европы, но в последний раз "блаугранас" выигрывали Лигу Чемпионов еще в сезоне 2014/15. Месси в 2020-м может прервать эту засуху и выиграть свою 5-ю ЛЧ в карьере, что приблизило бы его и Жерара Пике к рекорду Пако Хенто. Легендарный испанец пока удерживает мировой рекорд, 6 раз выиграв Кубок Чемпионов в составе Реала в промежутке между 1956 и 1966 годами. Хотя, давайте говорить прямо – пока "Барса" не выглядит командой, которая может взять ЛЧ в этом году. Возможно, весной это ощущение уйдет!

Получить 11-й титул чемпиона Испании

"Барселона" в последние годы чаще всего побеждает в Примере – 8 из 11-ти последних розыгрышей. Всего же каталонцы выиграли 11 чемпионских титулов за последние 16 лет. В активе Месси 10 чемпионских медалей Испании – до рекорда того же Хенто остается 2 титула. Лионелю году исполнится 33! Время, чтобы побить, казалось бы, вечный рекорд, не так уж и много!

Опять выиграть Копа дель Рей

Барселона в своей истории выиграла рекордные 30 Кубков Испании – 7 из них в течение карьеры Месси. Еще один данный трофей позволит Лионелю сравниться с рекордсменами турнира – Хосе Марией Белаусте и Агустином Гаинсой. Оба выступали за "Атлетик" из Бильбао и выиграли по 8 Кубков Королей. Кроме того, аргентинец может подняться в списке бомбардиров турнира – пока он забил 51 гол (5-я позиция). Впрочем, до лидера очень далеко – Тельмо Сарра имеет в активе 81 точный удар.

7-й "Золотой мяч"

В декабре Лео вошел в историю, став первым футболистом, выигравшим эту награду 6 раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). Возможно, в 2020-й станет очередным годом Месси?

Выиграть "Золотую бутсу" в четвертый раз подряд

Во впечатляющей коллекции Месси уже есть 6 трофеев лучшему бомбардиру сезона. Аргентинец хоть и не молодеет, но продолжает исправно огорчать соперников "Барселоны" результативными ударами. В прошлом сезоне Лионель стал первым игроком в истории, который сумел трижды подряд стать лучшим бомбардиром Европы. Будет ли данный рекорд превзойден?

Очередной титул Пичичи

Каждый раз, когда Месси выигрывал "Золотую бутсу", он становился лучшим бомбардиром и в чемпионате Испании. Лионель 6 раз финишировал на верхней ступеньке топ-снайперов Примеры, разделяя по этому показателю первое место с Тельмо Сарре. Уже в этом году лидер "Барсы" может стать единоличным рекордсменом.

Рекорд Эль Классико в составе "Барселоны"

Последний матч против "Реала" стал для Месси 42-м в самом известном противостоянии мирового футбола. По этому показателю Лионель догнал своего бывшего одноклубника Хави Эрнандеса. Ни один другой игрок "Барсы" не выходил столько раз на поле против "Реала" в Эль Класико. Следующий поединок с "бланкос" станет для Лео рекордным в истории "Барселоны".

Приблизиться к Хави по количеству матчей в футболке "блаугранас"

Хави, который уже завершил профессиональную карьеру, провел за "Барселону" 767 официальных матчей. В активе Месси пока 705 выходов на поле в составе каталонцев. Вероятно, в 2020 году аргентинец не обойдет своего бывшего одноклубника, но сможет вплотную к нему приблизиться.

Рекорд по количеству титулов в одном клубе

Сейчас мировым рекордсменом является экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, который выиграл в футболке "дьяволов" 36 трофеев. В активе Месси 34 выигранные награды в составе "Барселоны" – до достижения легендарного валлийца осталось не так много.

Звание лучшего бомбардира Лиги Чемпионов

Гонка Месси и Роналду в самом престижном клубном турнире Европы продолжается. Португалец забил 128 голов, Месси – 114. Безусловно, в 2020-м Лео будет трудно догнать Криштиану, но впереди много матчей, а аргентинец на 2 года младше своего визави.

Победа со сборной Аргентины на Копа Америка

Месси все еще не выиграл ни одного серьезного титула в составе национальной команды. Единственным его трофеем остается победа на Олимпиаде 2008. В 2020-м Аргентина будет одним из хозяев Копа Америка – возможно, турнир станет звездным для Лионеля?

Игорь Малиенко | soccernews.ru