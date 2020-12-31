В 2020 году "Манчестер Юнайтед" чаще всех бил пенальти в топ-5 лигах Европы

"Манчестер Юнайтед" стал лидером топ-5 европейских лиг по числу пробитых пенальти в 2020 календарном году..

Футболисты "красных дьяволов" в период с января по декабрь 20 раз наносили удары с 11-метровой отметки.

Минимально от "МЮ" отстал туринский "Ювентус", на счету которого 19 пенальти за год.

Следом идут "Вильярреал" (14), "Лацио" (14), "Челси" (13) и "Рома" (13).

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