В 2020 году "Манчестер Юнайтед" чаще всех бил пенальти в топ-5 лигах Европы
"Манчестер Юнайтед" стал лидером топ-5 европейских лиг по числу пробитых пенальти в 2020 календарном году..
Футболисты "красных дьяволов" в период с января по декабрь 20 раз наносили удары с 11-метровой отметки.
Минимально от "МЮ" отстал туринский "Ювентус", на счету которого 19 пенальти за год.
Следом идут "Вильярреал" (14), "Лацио" (14), "Челси" (13) и "Рома" (13).
Не пропустите: Определился лучший бомбардир 2020 года в топ-5 лигах Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18