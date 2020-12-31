В 2020 году "Манчестер Юнайтед" чаще всех бил пенальти в топ-5 лигах Европы

Теги манчестер юнайтедювентусвильярреаллациоромачелсистатистика

В 2020 году "Манчестер Юнайтед" чаще всех бил пенальти в топ-5 лигах Европы

"Манчестер Юнайтед" стал лидером топ-5 европейских лиг по числу пробитых пенальти в 2020 календарном году..

Футболисты "красных дьяволов" в период с января по декабрь 20 раз наносили удары с 11-метровой отметки.

Минимально от "МЮ" отстал туринский "Ювентус", на счету которого 19 пенальти за год.

Следом идут "Вильярреал" (14), "Лацио" (14), "Челси" (13) и "Рома" (13).

Не пропустите: Определился лучший бомбардир 2020 года в топ-5 лигах Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определился лучший бомбардир 2020 года в топ-5 лигах Европы

Определился лучший бомбардир 2020 года в топ-5 лигах Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов