В 2020 году Месси забил 16 голов, у Роналду и Левандовски - по 25

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В 2020 году Месси забил 16 голов, у Роналду и Левандовски - по 25

Капитан "Барселоны" Лионель Месси непривычно мало забивает в 2020 календарном году.

В активе 33-летнего аргентинца 16 (3 с пенальти) забитых мячей в 26 матчах.

Значительно оторвались от Месси по этому показателю нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Баварии" Роберт Левандовски. На счету обоих по 25 голов с начала года.

Справедливости ради стоит отметить, что почти в половине случаев 35-летний португалец поражал ворота соперников с пенальти - 11 раз. А вот поляк вне конкуренции - 21 забитый мяч с игры и только 4 с "точки".

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