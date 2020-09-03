В 2020 году Месси забил 16 голов, у Роналду и Левандовски - по 25
Капитан "Барселоны" Лионель Месси непривычно мало забивает в 2020 календарном году.
В активе 33-летнего аргентинца 16 (3 с пенальти) забитых мячей в 26 матчах.
Значительно оторвались от Месси по этому показателю нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Баварии" Роберт Левандовски. На счету обоих по 25 голов с начала года.
Справедливости ради стоит отметить, что почти в половине случаев 35-летний португалец поражал ворота соперников с пенальти - 11 раз. А вот поляк вне конкуренции - 21 забитый мяч с игры и только 4 с "точки".
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