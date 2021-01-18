В 2020 году российские клубы потратили на трансферы 124,6 млн долларов

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В 2020 году российские клубы потратили на трансферы 124,6 млн долларовВышел отчет ФИФА, в котором указаны суммы, потраченные на приобретение футболистов в 2020 году. Согласно ему, в России на трансферы потратили 124,6 млн долларов за год. Заработок клубов от продажи игроков за тот же период составил 61 млн долларов. За 2020 год было проведено 194 покупки футболистов и 260 продаж.

Среди европейских федераций лидируют англичане. Их затраты составили 1,627 млрд долларов. На втором месте Италия — 731,6 млн. Испанцы замкнули тройку, купив игроков на 607,1 млн долларов.

Однако, именно в Испании смогли заработать больше всех на продаже футболистов — 785,7 млн долларов. Вторым идут итальянцы — 582,6 млн, а Португалия замыкает тройку — 487,9 млн долларов.

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