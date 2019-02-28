В 2020 году Суперкубок Южной Америки может пройти в России
В 2020 году Суперкубок Южной Америки может пройти в России, сообщает телеграм-канал "Мутко против".
По информации источника, руководство КОНМЕБОЛ и Министерство спорта РФ ведут активные переговоры о проведении турнира на стадионах, принимавших матчи ЧМ-2018.
Напомним, что с 2020 года Суперкубок Южной Америки должен проводиться в новом формате. В турнире будут участвовать четыре команды, а не две, как сейчас. Это финалисты Кубка Либертадорес и финалисты Кубка КОНМЕБОЛ.
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