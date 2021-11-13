В 2021 году Роналду забил больше голов, чем Месси. Левандовски обгоняет обоих с огромным отрывом

На сегодняшний день нападающий "Баварии" Роберт Левандовски является самым результативным топ-игроком в мире.

С начала 2021 года звёздный поляк забил 62 мяча в играх за "ротен" и национальную сборную.

Главный конкурент Левандовски в борьбе за "Золотой мяч" форвард ПСЖ Лионель Месси отличался в 1,5 раза меньше - 40 раз за год.

Аргентинца опережает ещё один футболист - Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед", в активе которого 42 гола.

Стоит отметить, что Левандовски в этом году реализовал 10 пенальти, Месси - 5, Роналду - 8.

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