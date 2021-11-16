В 2021 году сборная Англии обновила три своих рекорда

Фото твиттер сборной Англии

Сборная Англии побила несколько собственных рекордов по итогам 2021-го календарного года.

Как сообщает Opta, команда "трёх львов" улучшила сразу три личных достижения:

1) Число побед за календарный год - 15;

2) Число забитых мячей за год - 52;

3) Число игр без пропущенных голов за год - 14.

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