В 2021 году сборная Англии обновила три своих рекорда

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В 2021 году сборная Англии обновила три своих рекорда

Фото твиттер сборной Англии

Сборная Англии побила несколько собственных рекордов по итогам 2021-го календарного года.

Как сообщает Opta, команда "трёх львов" улучшила сразу три личных достижения:

1) Число побед за календарный год - 15; 

2) Число забитых мячей за год - 52; 

3) Число игр без пропущенных голов за год - 14.

Не пропустите: Средняя результативность сборной Англии с Сан-Марино - 6,5 голов за матч. | http://soccernews.ru
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