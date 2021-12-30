В 2021 году "Ювентус" тратил на Рэмзи больше, чем на Роналду

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В 2021 году "Ювентус" тратил на Рэмзи больше, чем на Роналду

Фото твиттер Аарона Рэмзи

Газета Tuttosport опубликовала данные о тратах "Ювентуса" на полузащитника Аарона Рэмзи.

В 2021 году клуб платил по 8928 евро за каждую минуту, проведённую валлийцем на поле. Всего он сыграл 840 минут.

Примечательно, что Рэмзи обходился "старой синьоре" дороже, чем Криштиану Роналду, который в конце августа вернулся в "Манчестер Юнайтед".

Португалец в этом году провёл за "Ювентус" 11507 минут, каждая из которых стоила 7821 евро.

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