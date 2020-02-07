В 21-м веке "Реал" проиграл все одноматчевые стадии плей-офф на "Сантьяго Бернабеу"

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В 21-м веке "Реал" проиграл все одноматчевые стадии плей-офф на "Сантьяго Бернабеу"

Мадридский "Реал" в новом тысячелетии крайне неудачно выступает на своём поле в одноматчевых стадиях плей-офф.

С начала 21-го века "сливочные" провели на "Сантьяго Бернабеу" три дуэли на вылет, состоящих из одной игры, и во всех случаях потерпели поражения.

Сначала в финале Кубка Испании в 2002 году "Реал" в родных стенах уступил "Депортиво" (1:2), затем проиграл "Атлетико" (1:2) в финале Кубка-2013, и наконец вылетел от "Реал Сосьедада" во вчерашнем четвертьфинальном поединке всё того же турнира.

Не пропустите: "Реал" впервые при Зидане пропустил 4 гола в одном матче. | http://soccernews.ru
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