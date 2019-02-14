В 50-е годы расстреляли бы: Воронин высказался о продлении ареста Кокорина и Мамаева

Экс-игрок "Динамо" Андрей Воронин рассказал, что думает о ситуации, связанной с форвардом "Зенита" Александром Кокориным, с которым он играл в одной команде.

"Я уже много раз высказывался на эту тему. Если раньше говорил, что со стороны судебной системы идет перебор (там же легкие телесные повреждения), то теперь уж не знаю, как охарактеризовать очередное продление ареста.

По тому, как развиваются события, у меня складывается ощущение, что будь на дворе 50-е годы, Кокорина с Мамаевым уже расстреляли бы. Грустно это все", - отметил Воронин.

На прошлой неделе суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года. В общей сложности футболисты пробудут под арестом полгода.

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