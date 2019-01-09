В Африке назвали лучшего игрока, тренера и команду года
Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком Африки в 2018 году.
Салах опередил в голосовании Садио Мане и Пьер-Эмерика Обамеянга. Отметим, что Салах выигрывает награду второй раз кряду.
Лучшим тренером Африки стал наставник сборной Марокко Эрве Ренар. Специалист вывел сборную на ЧМ-2018, где команда не выступала с 1998 года.
Награду лучшему молодому игроку досталась Хакими Ашрафу, а лучшей командой стала сборная Мавритании.
Кроме того, была составлена символическая сборная африканских игроков.
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