В Африке назвали лучшего игрока, тренера и команду года

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим игроком Африки в 2018 году.

Салах опередил в голосовании Садио Мане и Пьер-Эмерика Обамеянга. Отметим, что Салах выигрывает награду второй раз кряду.

Лучшим тренером Африки стал наставник сборной Марокко Эрве Ренар. Специалист вывел сборную на ЧМ-2018, где команда не выступала с 1998 года.

Награду лучшему молодому игроку досталась Хакими Ашрафу, а лучшей командой стала сборная Мавритании.

Кроме того, была составлена символическая сборная африканских игроков.

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