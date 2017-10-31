В "Ахмате" определились с новым главным тренером

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов заявил, что представители грозненского клуба не выходили с ним на связь.

Несмотря на это, близкие источники к клубу сообщают, что уже сегодня, 31 октября, специалиста представят в качестве нового наставника.

Напомним, что вчера команду покинул Олег Кононов.

Рахимов работал с клубом из Грозного с 2013 по 2017 год. | http://soccernews.ru