В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова

Теги ахматкоронавирус

В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров не подтвердил информацию о госпитализации почётного президента клуба Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус.

"Всё хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Он находится в Чечне. У него всё хорошо, он руководил и, дай Бог, будет руководить нами долгие годы", - сказал Айдамиров.

Ранее сообщалось, что Кадырова на частном самолёте доставили в одну из лучших московских клиник с симптомами поражения лёгких.

"Ахмат" по итогам 22 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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