В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров не подтвердил информацию о госпитализации почётного президента клуба Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус.
"Всё хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. Он находится в Чечне. У него всё хорошо, он руководил и, дай Бог, будет руководить нами долгие годы", - сказал Айдамиров.
Ранее сообщалось, что Кадырова на частном самолёте доставили в одну из лучших московских клиник с симптомами поражения лёгких.
"Ахмат" по итогам 22 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20