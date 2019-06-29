В "Ахмате" опровергли информацию о зарплате Глушакова в размере миллиона евро

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что появившаяся информация о зарплате новичка команды Дениса Глушакова не соответствует действительности.

СМИ писали, что футболист будет зарабатывать в грозненском клубе 1 миллион евро в год.

"Переход решился за день. Мы хотели понять, в чём заключается его желание, мотивация. Он нас убедил, что сейчас ему деньги не нужны. Он в своей жизни и так уже заработал. Человек любит футбол, хочет играть в него. Его зарплата действительно маленькая. Информация про миллион евро в год? На заборе тоже много чего написано. В "Ахмате" таких зарплат нет. Близко нет. Тому, кто это написал, говорю открыто, что чушь полная. Гораздо, гораздо меньше цифра", - сказал Айдамиров.

Напомним, что сегодня "Ахмат" объявил о заключении контракта с Глушаковым по схеме "1+1".

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