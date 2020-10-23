В "Ахмате" опровергли избиение судьи после матча со "Спартаком" в молодёжном первенстве России

Генеральный директор футбольной академии "Рамзан" Хайдар Алханов отреагировал на информацию об избиении арбитра Богдана Головко после матча молодёжного первенства России между "Ахматом" и "Спартаком".

"Почему говорят, что избили судью? Это неправда", - цитирует Алханова "Спорт-Экспресс".

При этом в протоколе встречи описываются события, в результате которых пострадал рефери.

"После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину. Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали своё недовольство выражениями нецензурной формы", - говорится в протоколе.

Ранее РПЛ подтвердила информацию об избиении Головко, пообещав провести тщательное разбирательство совместно с РФС и наказать виновных.

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