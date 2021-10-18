В "Ахмате" отреагировали на слухи о скорой отставке Талалаева

Фото инстаграм Андрея Талалаева

Наставник грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев не покинет свой пост в ближайшее время, об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Ранее появились слухи о запланированном на понедельник экстренном совещании, главной темой которого будет отставка главного тренера.

"В понедельник будет не совещание, а собрание команды, которое проведёт президент клуба. Вопрос об отставке Талалаева обсуждаться не будет. Даудов хочет просто поговорить с командой", - заверил Айдамиров.

"Ахмат" потерпел два поражения подряд в РПЛ и опустился на 11-место в турнирной таблице чемпионата.

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