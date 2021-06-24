В "Ахмате" прокомментировали судебный иск к Google

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"Ахмат" опубликовал официальное заявление, в котором рассказал о причинах своего иска к компании Google, которая в январе 2021 года заблокировала YouTube-канал футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Ахмат" противопоставит санкциям США принцип нейтральности спорта: клуб защищает свои интересы в российских судах и ФАС России, а также во взаимодействии с институтами Организации Объединенных Наций.

В декабре прошлого года клуб столкнулся с неприемлемыми мерами по политизации спорта, осуществленными со стороны Минфина США и американской корпорации Google. 10 декабря 2020 Минфин США включил ФК "Ахмат" в санкционный список. Из-за санкций Google заблокировала YouTube-канал ФК "Ахмат", на котором размещались ролики о жизни клуба и футболе в России.

Санкции против спортивной организации и односторонние ограничительные меры США как таковые являются недопустимым и неправовым методом политического давления. Демонстративное лишение клуба права распространять информацию, предпринятое со стороны IT-гиганта Google, препятствует продвижению футбольной культуры.

Клуб обратился в арбитражный суд с иском к Google с требованием снять блокировку с YouTube-канала ФК "Ахмат", а также с заявлением в ФАС России в связи наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга. Клуб считает необходимым максимально вовлечь в процесс как спортивную общественность, так и мировое сообщество.

Для этого ФК "Ахмат" обратился к Специальному докладчику ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Наша задача – привлечь внимание ООН к беспрецедентному давлению на клуб, которое противоречит принципам и нормам, установленным Международной хартией физического воспитания и спорта, резолюциями ООН, Олимпийской хартией МОК и Уставами ФИФА и УЕФА.

Отдельным этапом юридической работы являются действия, направленные на добровольное снятие Минфином США с ФК "Ахмат" санкционных ограничений, которые препятствуют доступу к спорту, диалогу наций и культур.

Впервые спортивная организация включена в санкционный список по мотиву нарушения прав человека. Но беспримерные санкции США сами по себе противоречат заявляемым целевым установкам.

Клуб всегда занимал и занимает активную позицию в вопросах обеспечения права на спорт и развития спорта в регионе, в продвижении детско-юношеского спорта; участвует в создании спортивной инфраструктуры, в приобщении населения к физической культуре.

Клуб является одним из самых мультикультурных в России, объединяя игроков разных национальностей", — говорится в заявлении "Ахмата".

