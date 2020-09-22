В академии Роналду на Мадейре недовольны появлением еще одной академии в честь португальца
"Насьональ" недоволен решением руководства "Спортинга" назвать клубную академию в честь воспитанника Криштиану Роналду.
Отметим, в клубе из Фуншала (родного города португальца) отметили, что их академия уже давно носит имя Роналду.
В "Насьонале" отметили, что появление еще одной академии португальца приведет к путанице и нарушении правил регистрации торговых марок.
Ранее президент "Спортинга" Фредерико Варандас рассказал, что клуб также рассматривает возможность переименовать домашний стадион в честь Роналду.
А еще: Академию "Спортинга" могут переименовать в честь Криштиану Роналду | http://soccernews.ru
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