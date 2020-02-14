В академии "Спартака" прошла церемония прощания с Рейнгольдом

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В академии "Спартака" прошла церемония прощания с Рейнгольдом

Сегодня, 14 февраля, в Москве прощались с легендой "Спартака" Валерием Рейнгольдом.

Траурную церемонию, которая прошла в манеже академии "красно-белых" имени Федора Черенкова, посетили Никита СимонянСтанислав ЧерчесовОлег РоманцевГеоргий ЯрцевЕвгений Ловчев и многие другие.

Напомним, что ветеран скончался во вторник в возрасте 77 лет. Ему стало плохо во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова. Мужчину экстренно госпитализировали, однако врачи оказались бессильны.

Сегодня Рейнгольда похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.

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