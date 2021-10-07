Нападающий "Лидса" высказался о вакцинации

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Нападающий "Лидса" высказался о вакцинацииФото: инстаграм Родриго/Автор неизвестен

Испанский нападающий "Лидса" Родриго поделился мнением о потребности введения обязательной вакцинации от коронавируса в АПЛ.

"Это сложный вопрос. Действительно, люди должны иметь право выбора – прививаться или нет.

На мой взгляд, вакцинация очень важна. Я получил две дозы вакцины, как и моя семья, мои друзья. Вакцинироваться очень важно, это позволяет миру идти вперед. Но это лишь мое мнение.

Люди должны делать то, что считают нужным, но, на мой взгляд, очень важно сделать прививку", – сказал испанец.

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