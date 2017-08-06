В "Амкаре" рассказали, почему клубу не удалось приобрести Неймара

В пермском "Амкаре" рассказали, почему клубу не удалось приобрести бывшего форварда каталонской "Барселоны" Неймара, перебравшегося во французский ПСЖ.

"Мало, кто знает, но мы тоже рассматривали возможность усиления атакующей линии за счет Неймара. Однако, сопоставив наш годовой бюджет и трансферную стоимость бразильца, мы поняли: нам бы пришлось копить на него 18 лет. Трансфер сорвался", - сказано в сообщении клуба в инстаграме.

Напомним, вчера "Динамо" разгромило "Амкар". | soccernews.ru