В "Амкаре" выбрали лучшего игрока сезона

Болельщики "Амкара" признали полузащитника Павла Комолова лучшим игроком команды в сезоне-2017/18.

Также в тройку лучших попали вратарь Артур Нигматуллин и защитник Дмитрий Белоруков.

Лауреаты получили памятные знаки перед вчерашней тренировкой на стадионе "Звезда".

Комолов сыграл за "Амкар" в текущем розыгрыше РФПЛ 23 матча, забив один гол.

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