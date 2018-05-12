В "Амкаре" выбрали лучшего игрока сезона

Теги амкар

В "Амкаре" выбрали лучшего игрока сезонаБолельщики "Амкара" признали полузащитника Павла Комолова лучшим игроком команды в сезоне-2017/18.

Также в тройку лучших попали вратарь Артур Нигматуллин и защитник Дмитрий Белоруков.

Лауреаты получили памятные знаки перед вчерашней тренировкой на стадионе "Звезда".

Комолов сыграл за "Амкар" в текущем розыгрыше РФПЛ 23 матча, забив один гол. 

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