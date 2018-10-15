В анализах Тигиева не обнаружено следов амфетамина

Теги крылья советовспартак москвагеоргий тигиев

В анализах Тигиева не обнаружено следов амфетамина

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев, права на которого принадлежат "Спартаку", прошёл обследование в наркологической клинике.

И хоть окончательные результаты анализов пока не готовы, по предварительному заключению в организме футболиста не обнаружено следов амфетамина.

"По результатам медицинского освидетельствования, пройденного футболистом сегодня, запрещённых препаратов, а также наличия алкоголя в его крови обнаружено не было. В связи с этим "Крылья Советов" просит представителей СМИ корректно относиться к различным информационным сообщениям. После получения всех документов и выяснения всех обстоятельств дела, Георгий Тигиев оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации. В этом случае клуб готов оказать ему содействие в данном вопросе" - говорится в заявлении самарского клуба.

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