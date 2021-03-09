В Англии 17-летний футболист умер от удара током
Смертельный несчастный случай произошел с 17-летним футболистом академии клуба "Файлд" Люком Беннеттом.
Как считает следствие, игрок получил смертельный удар током, когда дотронулся металлическим шестом участка линии электропередач. На место трагедии были экстренно вызваны медики, но им не удалось спасти жизнь молодого человека. Кроме Беннетта на месте событий находилось еще двое подростков, но они серьезно не пострадали.
"С глубокой печалью и печалью мы должны поделиться трагической новостью о том, что молодой игрок "Файлд" Люк Беннетт скончался в возрасте 17 лет", — говорится в сообщении клуба.
"Боль от внезапной и безвременной кончины Люка почувствуют наш футбольный клуб, болельщики и все, кто когда-либо имел удовольствие знать его. Покойся с миром, "Люки Би". Память о тебе всегда будет в наших сердцах".
It is with deep sadness and sorrow that we must share the tragic news that AFC Fylde youth player Luke Bennett has passed away at the age of 17.— AFC Fylde (@AFCFylde) March 8, 2021
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