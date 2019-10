В Англии футболисты покинули поле из-за проявления расизма

Расистский скандал произошел на матче Кубка Англии между "Йовилом" и "Харинги Боро".

Как сообщает The Mirror, игроки "Харинги Боро" покинули поле после проявления расизма от болельщиков в адрес их вратаря Валери Дугласа Пайетата. В камерунского голкипера начали плевать и кричали расистские оскорбления в его адрес.

Все завершилось остановкой игры на 64-й минуте. Спустя 20 минут было объявлено, что игра не будет возобновлена. После чего обе команды появились на поле в знак солидарности.

The players of both sides return to the pitch as a show of solidarity. #YTFC pic.twitter.com/yAlV44MYrf