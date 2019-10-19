В Англии футболисты покинули поле из-за проявления расизма

Теги йовил таун

В Англии футболисты покинули поле из-за проявления расизма

Расистский скандал произошел на матче Кубка Англии между "Йовилом" и "Харинги Боро".

Как сообщает The Mirror, игроки "Харинги Боро" покинули поле после проявления расизма от болельщиков в адрес их вратаря Валери Дугласа Пайетата. В камерунского голкипера начали плевать и кричали расистские оскорбления в его адрес.

Все завершилось остановкой игры на 64-й минуте. Спустя 20 минут было объявлено, что игра не будет возобновлена. После чего обе команды появились на поле в знак солидарности.

Читайте также: Инфантино предложил новый способ борьбы с расизмом в футболе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас"

"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 19
3 Лестер Сити Лестер Сити 9 17
4 Челси Челси 9 17
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 12
8 Бернли Бернли 9 12
9 Борнмут Борнмут 9 12
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 12
11 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 11
13 Эвертон Эвертон 9 10
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 8 9
15 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 9 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 8
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 9 7
20 Уотфорд Уотфорд 9 4
Полная таблица

топ-5 тегов