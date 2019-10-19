В Англии футболисты покинули поле из-за проявления расизма
Расистский скандал произошел на матче Кубка Англии между "Йовилом" и "Харинги Боро".
Как сообщает The Mirror, игроки "Харинги Боро" покинули поле после проявления расизма от болельщиков в адрес их вратаря Валери Дугласа Пайетата. В камерунского голкипера начали плевать и кричали расистские оскорбления в его адрес.
Все завершилось остановкой игры на 64-й минуте. Спустя 20 минут было объявлено, что игра не будет возобновлена. После чего обе команды появились на поле в знак солидарности.
The players of both sides return to the pitch as a show of solidarity. #YTFC pic.twitter.com/yAlV44MYrf— Yeovil Town FC (@YTFC) 19 октября 2019 г.
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|О
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|4
|Челси
|9
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|5
|Арсенал Лондон
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|14
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|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|11
|Астон Вилла
|9
|11
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Эвертон
|9
|10
|14
|Манчестер Юнайтед
|8
|9
|15
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
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|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
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|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4