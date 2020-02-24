В Англии и Шотландии ввели запрет на игру головой на тренировках для детей до 12 лет

В Англии, Северной Ирландии и Шотландии запретили детям, учащимся в начальных классах, играть головой на тренировках, передает Daily Mail.



По данным издания, были проведены исследования, согласно которым стало понятно, что бывший футболисты в три раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний чем среднестатистический человек. Кроме того, было выявлено, что у футболистов пятикратное увеличение риска развития болезни Альцгеймера, четырёхкратное увеличение заболевания мотонейронов и двукратное увеличение болезни Паркинсона.



По итогам этого исследования футбольные федерации трех стран запретили игру головой на тренировках для детей младше 12 лет.

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