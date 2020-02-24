В Англии и Шотландии ввели запрет на игру головой на тренировках для детей до 12 лет
В Англии, Северной Ирландии и Шотландии запретили детям, учащимся в начальных классах, играть головой на тренировках, передает Daily Mail.
По данным издания, были проведены исследования, согласно которым стало понятно, что бывший футболисты в три раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний чем среднестатистический человек. Кроме того, было выявлено, что у футболистов пятикратное увеличение риска развития болезни Альцгеймера, четырёхкратное увеличение заболевания мотонейронов и двукратное увеличение болезни Паркинсона.
По итогам этого исследования футбольные федерации трех стран запретили игру головой на тренировках для детей младше 12 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18