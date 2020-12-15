В Англии лидеры потеряли очки, "Бавария" не на первом месте в Бундеслиге, "Реал" выиграл дерби Мадрида: главные итоги выходных

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В Англии лидеры потеряли очки, "Бавария" не на первом месте в Бундеслиге, "Реал" выиграл дерби Мадрида: главные итоги выходных

Англия: лидеры теряют очки, сонное дерби Манчестера

Лидеры Премьер-лиги в 12 туре чемпионата набрали лишь по одному баллу с далеко не сильнейшими соперниками. "Кристал Пэлас" отобрал очки у команды Моуринью, а "Фулхэм" лишь под занавес игры позволил "Ливерпулю" избежать поражения. "Шпоры" продолжают лидировать благодаря лучшей разнице голов, но уже в следующем туре все может измениться – 16 декабря "Тоттенхэм" поедет в гости на "Энфилд". Битва за единоличное первое место обещает быть напряженной. Неудачей дуэта лидеров воспользовался "Лестер", который подобрался к ним на расстояние одного балла. В случае победы над кризисным "Арсеналом" в следующем туре и ничьей между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" команда Брендана Роджерса возглавит турнирную таблицу! Отметим и победу "Саутгемптона", который после поражения "Челси" от "Эвертона" ворвался в зону Лиги Чемпионов.

А вот что действительно разочаровало – так это поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Матч был важен для обеих команд, которые провалили старт сезона, но, похоже, Гвардиола и Сульшер предпочли синицу в руках в виде ничьей. 0:0 – закономерный итог дерби, от которого много ожидали, но мало получили. Больше всего удивляет то, что оба тренера абсолютно не скрывали удовлетворения от такого результата – это стало ясно еще по ходу игры, когда каждый из наставников сделал только по одной замене.

Арсенал потерпел третье поражение подряд – на этот раз обидчиком "канониров" стал "Бернли". Обамеянг так давно не забивал, что начал путать ворота – именно автогол габонца оставил лондонцев без очков. Лишь один забитый мяч в последних пяти матчах, четвертая домашнее поражение подряд и 5 очков от зоны вылета – "Арсенал "на грани настоящей катастрофы.

Испания: Реал выиграл дерби Мадрида, тяжелая победа "Барселоны"

Центральным матчем 13 тура Ла Лиги стало дерби между "Реалом" и "Атлетико". "Сливочные" взяли верх над принципиальным соперником и сбросили команду Диего Симеоне с первого места турнирной таблицы. Теперь там находится "Реал Сосьедад", который, хоть и свел вничью уже третий матч подряд, но выбрался в лидеры чемпионата. Правда, "Атлетико", который проиграл впервые в текущей Примере, сыграл на 2 поединка меньше. Зинедин Зидан, которого в последнее время не критиковал только ленивый, вышел сухим из воды. Несмотря на все слухи о вероятной отставке француза, "Реал" выиграл оба важные матчи, от которых зависела судьба тренера. После победы над "Боруссией" М и выхода в плей-офф ЛЧ королевский клуб победил и в дерби – что еще нужно, чтобы хотя бы временно закрыть рот скептикам? "Реал" поднялся уже на 3 строчку турнирной таблицы.

А "Барселона" продолжает чередовать победы с поражениями. На этой неделе новости для "сине-гранатовых" были приятными – правда, 3 очка в игре с Леванте дались команде Кумана непросто. Каталонцы владели тотальным преимуществом, но сумели поразить ворота оппонента лишь на 76 минуте – автором решающего удара стал Лионель Месси. "Барса" пока восьмая, и отставание от Атлетико довольно серьезное – 9 очков.

Италия: дубль Роналду в юбилейном матче, камбэк Милана

Милан был очень близок к первому поражению в чемпионате. "Парма" вела на Сан-Сиро со счетом 2:0, но не удержала 3 очка. Довольно неожиданно героем "россонери" стал защитник Тео Эрнандес, который своим дублем спас для команды Стефано Пиоли один балл. Вряд ли эта ничья входила в планы Милана, ведь все конкуренты свои матчи выиграли и сократили отставание в турнирной таблице.

Мог потерять очки и "Ювентус", который столкнулся с серьезным сопротивлением аутсайдера "Дженоа". Свое решающее слово сказал Криштиану Роналду – португалец, который проводил 100-й матч за "старую синьору", дважды результативно пробил с пенальти и принес команде Андреа Пирло тяжелые 3 очка. Туринцы после неубедительного старта поднялись уже на 4 позицию, а отставание от Милана составляет только 4 пункта.

Напомнила о себе прежней и "Аталанта". Команда Гасперини не заметила "Фиорентину"! Вот правда глобально команде это не помогло, потому что все соперники, которые находятся выше в турнирной таблице (за исключением "Милана"), свои матчи выиграли. Именно поэтому "богиня" все еще идет восьмой. Впрочем, игра была отличной и результативной. Почти все готово к возвращению Миранчука, который продолжает восстанавливаться после болезни и не принимает участие в играх. Зато его успешно подменяет украинец Руслан Малиновский. Его чудо-гол позволил "Аталанте" чувствовать себя более уверенно!

Германия: вторая подряд потеря "Баварии", "Байер" вышел в лидеры, "Боруссия" прощается с Фавром

Флагман немецкого футбола потерял очки уже во втором поединке подряд. После мировой с "РБ Лейпциг" "Бавария" не смогла обыграть берлинский "Унион", который идет в еврокубковой зоне. Ситуацией воспользовался "Байер" – победа над "Хоффенхаймом" позволила "фармацевтам" возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. Турнирная интрига в Германия пока радует, ведь лидер меняется чуть ли не каждую неделю, а "Бавария" регулярно раздает очки и проваливается в защите (уже 17 пропущенных голов в 11 матчах). Впрочем, такое случалось уже несколько раз за последние годы – мюнхенцы любят откровенно валять дурака в первой части сезона, а уже потом берутся за дело, не давая конкурентам ни единого шанса.

"Шальке", казалось, наконец прервет безвыигрышную серию, которая длится еще с января. "Кобальтовые" в большинстве побеждали "Аугсбург", однако пропустили в компенсированное время и остались на дне таблицы. Для гельзенкирхенцев есть только одна радость – "Боруссия" Д (принципиальный соперник "Шальке") дома опозорился со "Штутгартом", пропустив от швабов 5 голов. Этот матч стал последним для Люсьена Фавра на посту главного тренера "шмелей". Такого позора руководство клуба прогнозируемо не простило и отправило швейцарца в отставку. Дортмунд не выиграет уже 3 поединка чемпионата и скатился за пределы зоны ЛЧ.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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