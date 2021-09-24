В Англии могут вернуть алкоголь на трибуны футбольных стадионов

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В Англии могут вернуть алкоголь на трибуны футбольных стадионов

Английские власти рассматривают вариант с отменой запрета на употребление алкоголя на трибунах во время матчей.

Как пишет The Times, ограничения, действующие с 1985 года, считают устаревшими, поэтому не исключают отказ от них.

Сейчас болельщикам разрешают выпивать только в специальных зонах. 

Напомним, что запрет появился с целью пресечь хулиганское поведение фанатов на стадионах.

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