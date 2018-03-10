В Англии на поле приземлился вертолет скорой помощи

Теги честерфилдлинкольн сити

В Англии на поле приземлился вертолет скорой помощи

Одному из фанатов стало плохо на матче 4-го английского дивизиона между "Честерфилдом" и "Линкольном".

Как сообщает The Sun, на поле приземлился вертолет скорой помощи и доктора помогли болельщику.

Отметим, что матч был приостановлен и футболисты полчаса находились в подтрибунном помещении.

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