В Англии назвали ориентировочные сроки возобновления сезона



Глава Английской футбольной лиги (АФЛ) Рик Пэрри сообщил, что возобновление нынешнего сезона возможно не раньше 16 мая.

Приоритетом будет являться обеспечение безопасности для футболистов. Планируется, что матчи пройдут без зрителей. Пэрри уверен, что доиграть оставшиеся поединки можно за 56 дней.

В АФЛ входят Чемпионшип, Первая и Вторая лиги. Премьер-лига управляется собственным руководством.

Напомним, что в настоящее время сезон приостановлен из-за пандемии китайского коронавируса.

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