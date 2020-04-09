В Англии назвали ориентировочные сроки возобновления сезона
Глава Английской футбольной лиги (АФЛ) Рик Пэрри сообщил, что возобновление нынешнего сезона возможно не раньше 16 мая.
Приоритетом будет являться обеспечение безопасности для футболистов. Планируется, что матчи пройдут без зрителей. Пэрри уверен, что доиграть оставшиеся поединки можно за 56 дней.
В АФЛ входят Чемпионшип, Первая и Вторая лиги. Премьер-лига управляется собственным руководством.
Напомним, что в настоящее время сезон приостановлен из-за пандемии китайского коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18