В Англии назвали самых высокооплачиваемых игроков "Челси"

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В Англии назвали самых высокооплачиваемых игроков "Челси"

Издание The Sun опубликовало данные о самых высокооплачиваемых игроках лондонского "Челси".

Больше всех получает немецкий полузащитник Кай Хаверц, зарплата которого составляет 18,7 миллионов евро в год. На втором месте немецкий нападающий Тимо Вернер (16,2 млн). 

Также высокие зарплаты в "Челси" получают английский защитник Бен Чилуэлл (11,5 млн), американский нападающий Кристиан Пулишич (9,5 млн), испанский вратарь Кепа Аррисабалага (9 млн), испанский защитник Сесар Аспиликуэта (8,7 млн) и французский полузащитник Н'Голо Канте (8,65 млн).

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