В Англии назвали самых высокооплачиваемых игроков "Челси"
Издание The Sun опубликовало данные о самых высокооплачиваемых игроках лондонского "Челси".
Больше всех получает немецкий полузащитник Кай Хаверц, зарплата которого составляет 18,7 миллионов евро в год. На втором месте немецкий нападающий Тимо Вернер (16,2 млн).
Также высокие зарплаты в "Челси" получают английский защитник Бен Чилуэлл (11,5 млн), американский нападающий Кристиан Пулишич (9,5 млн), испанский вратарь Кепа Аррисабалага (9 млн), испанский защитник Сесар Аспиликуэта (8,7 млн) и французский полузащитник Н'Голо Канте (8,65 млн).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
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