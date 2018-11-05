В Англии назвали виновного в раздувании скандала вокруг "Манчестер Сити"

Ранее появилась информация, что Джанни Инфантино, когда был генеральным секретарем УЕФА, помогал "Манчестер Сити" и ПСЖ избегать дисквалификацию за нарушение ФФП.

Как сообщает El Chiringuito, в Англии полагают, что к раздуванию этого скандала приложили руку "Барселона" и "Реал". Почему англичане обвиняют в этом испанских грандов не уточняется.

Ранее сообщалось, что убытки "Сити" в 2011-2013 годах в пять раз превышали допустимый лимит ФФП.

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