В Англии назвали виновного в раздувании скандала вокруг "Манчестер Сити"

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В Англии назвали виновного в раздувании скандала вокруг "Манчестер Сити"

Ранее появилась информация, что Джанни Инфантино, когда был генеральным секретарем УЕФА, помогал "Манчестер Сити" и ПСЖ избегать дисквалификацию за нарушение ФФП.

Как сообщает El Chiringuito, в Англии полагают, что к раздуванию этого скандала приложили руку "Барселона" и "Реал". Почему англичане обвиняют в этом испанских грандов не уточняется.

Ранее сообщалось, что убытки "Сити" в 2011-2013 годах в пять раз превышали допустимый лимит ФФП.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 11 29
2 Челси 11 27
3 Ливерпуль 11 27
4 Тоттенхэм 11 24
5 Арсенал Лондон 11 23
6 Борнмут 11 20
7 Манчестер Юнайтед 11 20
8 Уотфорд 11 19
9 Эвертон 11 18
10 Лестер Сити 11 16
11 Вулверхэмптон 11 15
12 Брайтон & Хоув Альбион 11 14
13 Вест Хэм Юнайтед 11 11
14 Кристал Пэлас 11 8
15 Бернли 11 8
16 Саутгемптон 11 7
17 Ньюкасл Юнайтед 11 6
18 Кардифф Сити 11 5
19 Фулхэм 10 5
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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