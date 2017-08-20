В Англии не верят в Слуцкого

Английское издание FourFourTwo, опубликовало свой прогноз на стартовавший сезон в Чемпионшипе.

Так, по итогам сезона 2017/2018 повышение в классе должны заслужить "Норвич" и "Шеффилд Уэнсдей". За третью путевку в АПЛ поборются "Астон Вилла", "Фулхэм", "Мидлсбро" и "Вулвз".

А вот "Халл Сити", который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, согласно прогнозу, займет лишь восьмое место.

Напомним, вчера "Халл" проиграл "КПР". | soccernews.ru