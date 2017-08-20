В Англии не верят в Слуцкого

Теги халл ситилеонид слуцкий

В Англии не верят в СлуцкогоАнглийское издание FourFourTwo, опубликовало свой прогноз на стартовавший сезон в Чемпионшипе.

Так, по итогам сезона 2017/2018 повышение в классе должны заслужить "Норвич" и "Шеффилд Уэнсдей". За третью путевку в АПЛ поборются  "Астон Вилла", "Фулхэм", "Мидлсбро" и "Вулвз".

А вот "Халл Сити", который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, согласно прогнозу, займет лишь восьмое место.

Напомним, вчера "Халл" проиграл "КПР". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Кардифф Сити 3 9
2 Вулверхэмптон 3 9
3 Ипсвич Таун 3 9
4 Мидлсбро 3 6
5 Ноттингем Форест 3 6
6 Шеффилд Юнайтед 4 6
7 Сандерленд 3 5
8 Лидс Юнайтед 3 5
9 Халл Сити 3 4
10 Бристол Сити 3 4
11 Норвич Сити 3 4
12 Куинз Парк Рейнджерс 3 4
13 Престон Норт Энд 3 4
14 Бирмингем Сити 4 4
15 Рединг 3 4
16 Дерби Каунти 3 4
17 Фулхэм 3 3
18 Барнсли 4 3
19 Бертон Альбион 4 3
20 Болтон Уондерерс 3 2
21 Шеффилд Уэнсдэй 3 2
22 Брентфорд 3 1
23 Миллуол 3 1
24 Астон Вилла 3 1
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