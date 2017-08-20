В Англии не верят в Слуцкого
Английское издание FourFourTwo, опубликовало свой прогноз на стартовавший сезон в Чемпионшипе.
Так, по итогам сезона 2017/2018 повышение в классе должны заслужить "Норвич" и "Шеффилд Уэнсдей". За третью путевку в АПЛ поборются "Астон Вилла", "Фулхэм", "Мидлсбро" и "Вулвз".
А вот "Халл Сити", который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, согласно прогнозу, займет лишь восьмое место.
Напомним, вчера "Халл" проиграл "КПР". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Чемпион начинает с уверенной победы: "Реал" громит "Депортиво"
-
ПСЖ громит дома "Тулузу" в заключительном матче тура
-
"Милан" разгромил "Кротоне" в стартовом туре Серии А
-
"Барселона" стартовала в Ла Лиге с победы над "Бетисом"
-
Нефартовый "Уэмбли": дубль Алонсо приносит "Челси" победу над "Тоттенхэмом"
Лента новостей
-
"Бирмингем" арендовал двух защитников "Арсенала"
-
"Манчестер Сити" подтвердил переход Насри в "Антальяспор"
-
ПСЖ готов выслушать предложения "Барселоны" по Ди Марии
-
"Милан" может подписать еще одного игрока "Ювентуса"
-
Черчесов определился с составом на очередной тренировочный сбор сборной России
-
Диего Коста: "Это было не лучшее решение от Конте"
-
Серхио Рамос оконфузился, комментируя свое удаление в игре с "Депортиво"
-
Маротта: "Ювентус" никогда не проигрывает"
-
Букмекеры оценили шансы увольнения Карреры с поста наставника "Спартака"
-
Зидан попросил укрепления команды от Переса
-
Зидан не увидел потенциала в возможном новичке "Барселоны"
-
"Ювентус" следит за ситуацией с переходом Сери в "Барселону"
-
"Спартак" подготовил улучшенное предложение для Ньянга
-
Месси выступил против возвращения в "Барселону" одного из ее бывших игроков
-
Очередной провал? Трансфер Сери в "Барселону" может сорваться
-
Перед покупкой Мбаппе ПСЖ планирует расстаться с некоторыми из своих игроков
-
Фурсенко рассказал, с чем связаны перемены в игре Кокорина
-
Трансфер Дембеле в "Барселону" может быть согласован в течение ближайших нескольких часов
-
Пасторе: "Не может быть и речи о моем уходе из ПСЖ"
-
Роберт Фернандес объяснил, с чем связаны проблемы "Барселоны" в переговорах по трансферах Коутиньо и Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Кардифф Сити
|3
|9
|2
|Вулверхэмптон
|3
|9
|3
|Ипсвич Таун
|3
|9
|4
|Мидлсбро
|3
|6
|5
|Ноттингем Форест
|3
|6
|6
|Шеффилд Юнайтед
|4
|6
|7
|Сандерленд
|3
|5
|8
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|9
|Халл Сити
|3
|4
|10
|Бристол Сити
|3
|4
|11
|Норвич Сити
|3
|4
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|3
|4
|13
|Престон Норт Энд
|3
|4
|14
|Бирмингем Сити
|4
|4
|15
|Рединг
|3
|4
|16
|Дерби Каунти
|3
|4
|17
|Фулхэм
|3
|3
|18
|Барнсли
|4
|3
|19
|Бертон Альбион
|4
|3
|20
|Болтон Уондерерс
|3
|2
|21
|Шеффилд Уэнсдэй
|3
|2
|22
|Брентфорд
|3
|1
|23
|Миллуол
|3
|1
|24
|Астон Вилла
|3
|1