В Англии обнаружена надпись LFC (аббревиатура "Ливерпуля")

Теги ливерпуль

В Англии обнаружена надпись LFC (аббревиатура "Ливерпуля")
На полях Шорпшира (Англия) была найдена надпись LFC, которая является аббревиатурой "Ливерпуля".

Размер надписи примерно равен площади стадиона "Ливерпуля" - "Энфилда". Причем каждая буква занимает около 90 метров.

"Возможно, в этом районе живет болельщик "Эвертона", спальня которого выходит на этот холм и друг-фанат "Ливерпуля" с классным чувством юмора! Это один из самых необычных способов выразить команде поддержку, которую я когда-либо видел! Мне кажется, можно спокойно исключить причастность к этому пришельцев", - сказал картограф Дэнни Хайман.

Не пропустите: "Ньюкасл" нацелился на нападающего "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

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