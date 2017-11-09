В Англии обнаружена надпись LFC (аббревиатура "Ливерпуля")



На полях Шорпшира (Англия) была найдена надпись LFC, которая является аббревиатурой "Ливерпуля".

Размер надписи примерно равен площади стадиона "Ливерпуля" - "Энфилда". Причем каждая буква занимает около 90 метров.

"Возможно, в этом районе живет болельщик "Эвертона", спальня которого выходит на этот холм и друг-фанат "Ливерпуля" с классным чувством юмора! Это один из самых необычных способов выразить команде поддержку, которую я когда-либо видел! Мне кажется, можно спокойно исключить причастность к этому пришельцев", - сказал картограф Дэнни Хайман.

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