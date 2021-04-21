В Англии оценили состояние Макгрегора, который хочет купить "Манчестер Юнайтед"

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В Англии оценили состояние Макгрегора, который хочет купить "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Конора Макгрегора/Автор неизвестен

Английские журналисты оценили состояние бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который изъявил желание купить "Манчестер Юнайтед", в 252 миллиона долларов, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, владельцы манкунианцев - семья американских бизнесменов Глейзеров может продать клуб после того, как не удалось реализовать проект Европейской Суперлиги.

Впрочем, стоимость клуба вряд ли составит меньше миллиарда долларов. Таким образом, Макгрегору придется привлечь дополнительные инвестиции, если он захочет купить клуб.

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