В Англии опасаются отравления сборной во время ЧМ-2018
Обозреватель The Times Эдвард Лукас не исключает того, что к футболистам сборной Англии могут применить некое вещество, которое ухудшит их игру.
"Лукас считает, что российские власти попытаются помешать сборной Англии удачно сыграть на Чемпионата Мира-2018. К примеру, подмешать вещество, которое замедлит действия игроков на поле", - приводит слова Лукаса британский телеведущий Джереми Вайн в своем твиттере.
Напомним, что на мундиале сборная Англии попала в одну группу с командами Бельгии, Панамы и Туниса.
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|Уругвай
|0
|0
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|1
|Иран
|0
|0
|2
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|Испания
|0
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|0
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|0
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|4
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|Германия
|0
|0
|2
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|0
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|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
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