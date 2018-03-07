В Англии опасаются отравления сборной во время ЧМ-2018

Обозреватель The Times Эдвард Лукас не исключает того, что к футболистам сборной Англии могут применить некое вещество, которое ухудшит их игру.

"Лукас считает, что российские власти попытаются помешать сборной Англии удачно сыграть на Чемпионата Мира-2018. К примеру, подмешать вещество, которое замедлит действия игроков на поле", - приводит слова Лукаса британский телеведущий Джереми Вайн в своем твиттере.

Напомним, что на мундиале сборная Англии попала в одну группу с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

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