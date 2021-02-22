В Англии определили дату возвращения болельщиков на трибуны
Болельщики смогут посещать матчи чемпионата Англии с 17 мая, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, в первое время посещать стадионы можно будет не более, чем 10 тысячам зрителей. Если стадион обладает меньшей вместимостью, то процент заполнения арены будет ограничен 25 процентами.
В Англии играют без зрителей после возобновления сезона в июне 2020 года. Подобное ограничение вызвано угрозой распространения коронавируса.
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